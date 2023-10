Will Smith

Will Smith et Jada Pinkett Smith séparés… depuis 2016

Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smith, l’un des couples les plus en vue du showbiz américain, vivent des vies « complètement séparées » depuis 2016.

Sur papier, ils demeurent mariés, mais en pratique, c’est comme s’ils sont divorcés, a révélé Jada Pinkett Smith dans une entrevue au réseau NBC.

Un extrait de cette entrevue accordée à la coprésentatrice Hoda Kotb a été diffusé mercredi matin sur le site internet de l’émission TODAY. Jada Pinkett Smith publiera le 17 octobre le livre Worthy, et c’est dans ce livre qu’elle s’ouvre sur sa séparation, que son mari et elle ont gardée secrète pendant sept ans, parce qu’ils n’étaient « pas prêts » à en parler publiquement.

PHOTO DANNY MOLOSHOK, ARCHIVES INVISION/ASSOCIATED PRESS Jada Pinkett Smith

« Nous essayions encore de trouver une solution entre nous deux, comment être en partenariat, a déclaré Jada Pinkett Smith. Et la façon de le présenter aux gens, vous savez ? Et nous ne le savons pas encore. »

Jada Pinkett Smith, 52 ans, et Will Smith, 55 ans, tous deux acteurs, se sont mariés en 1997. Ils ont toujours démenti les rumeurs de séparation. En 2020, Jada Pinkett Smith avait confirmé avoir eu une liaison avec le chanteur August Alsina alors que son couple avec Will Smith « traversait une période très difficile ».

Et en 2022, lors du gala des Oscars, Will Smith avait fait scandale en giflant violemment le comédien Chris Rock pour une blague à propos de la calvitie de Jada Pinkett Smith, atteinte d’alopécie. « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche ! », avait-il hurlé.

En entrevue avec Hoda Kotb, Jada Pinkett Smith confie que sa relation avec Will Smith, de laquelle sont nés deux enfants, s’est brisée pour « plusieurs raisons ». « Je pense qu’à ce moment-là, en 2016, nous étions tous les deux épuisés d’essayer, a-t-il confié. Je pense que nous étions tous les deux encore coincés dans notre fantasme de ce que nous pensions que l’autre personne devrait être. »

S’ils ne sont pas légalement divorcés, c’est parce qu’elle s’est un jour promis qu’il n’y aurait aucune raison pour Will Smith et elle de divorcer, et qu’elle a été « incapable de briser cette promesse ».