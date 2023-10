Lidya Jewett et Olivia Marcum dans une scène de The Exorcist : Believer.

(Los Angeles) Un demi-siècle après l’original, la suite de The Exorcist se hisse en tête du box-office américain avec des recettes de 27,2 millions de dollars à son premier week-end en salles, selon les données publiées dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

The Exorcist : Believer a enregistré une « bon premier week-end pour une suite d’un film d’épouvante », et ce, en dépit des critiques plutôt mitigées à l’égard de cette production, a souligné l’analyste de la firme, David A. Gross.

Comme l’original, le film s’articule sur des personnages possédés par des forces surnaturelles, aux visages recouverts de plaies, sur fond d’une trame sonore parfois anxiogène et avec une apparition d’Ellen Burstyn de la production de 1973.

The Exorcist : Believer devait hanter les écrans à partir du vendredi 13 octobre, mais les studios Universal ont devancé sa sortie pour ne pas avoir à affronter le film de la mégastar de la pop Taylor Swift sur sa tournée mondiale Eras prévue à partir du même week-end.

Les préventes de billets pour ce film sur la tournée de Swift ont déjà dépassé les 100 millions de dollars dans le monde, a d’ailleurs annoncé jeudi l’opérateur de salles AMC.

En s’emparant de la tête du box-office, The Exorcist : Believer relègue à la deuxième place le nouveau volet des aventures des chiots de PAW Patrol : The Mighty Movie, qui récolte 11,8 millions de dollars de vendredi à dimanche.

L’acteur et humoriste américain Chris Rock et l’ancienne championne de tennis Serena Williams prêtent leurs voix aux personnages de chiens dotés de super pouvoirs de ce film d’animation.

Dans cette nouvelle aventure inspirée du dessin animé à succès, la Super Patrouille se lance aux trousses de super-vilains, qu’elle cherche à arrêter pour sauver Aventureville, sur laquelle s’est écrasée sur météorite magique.

Suivent ensuite dans l’ordre un autre film d’horreur, Saw X, fort de ses 8,2 millions de dollars en recettes et des critiques plutôt positives ; le thriller de science-fiction The Creator avec 6,1 millions et The Blind sur les combats intérieurs de la vedette de télé-réalité Phil Robertson.