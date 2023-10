Killers of the Flower Moon, une histoire universelle d’« affrontement des cultures »

(New York) Le film Killers of the Flower Moon, présenté en avant-première mercredi soir à New York, et qui raconte des meurtres d’Amérindiens il y a 100 ans aux États-Unis, est une histoire « millénaire » et universelle « d’affrontement des cultures », a déclaré à l’AFP la légende mondiale du cinéma Martin Scorsese.