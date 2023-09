(Los Angeles) Les dirigeants syndicaux et les studios hollywoodiens ont conclu dimanche un accord de principe pour mettre fin à une grève historique des scénaristes après près de cinq mois, bien qu’aucun accord ne soit encore en préparation pour les acteurs en grève.

Andrew Dalton Associated Press

La Writers Guild of America a annoncé l’accord dans un communiqué.

L’accord contractuel de trois ans – conclu après cinq jours marathon de négociations renouvelées entre les négociateurs de la Writers Guild of America et une alliance de studios, de services de streaming et de sociétés de production – doit être approuvé par le conseil d’administration et les membres de la guilde avant la fin officielle de la grève.

Les termes de l’accord n’ont pas été immédiatement annoncés. L’accord de principe visant à mettre fin à la dernière grève des écrivains, en 2008, a été approuvé par plus de 90 % des membres.

Grâce à cet accord, des émissions nocturnes sur le réseau, notamment The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de NBC et Jimmy Kimmel Live ! pourrait revenir sur les ondes d’ici quelques jours.

Alors que les scénaristes se préparent à potentiellement ouvrir à nouveau leurs ordinateurs portables, les choses sont loin d’être revenues à la normale à Hollywood, car les pourparlers n’ont pas encore repris entre les studios et les acteurs en grève. Les membres des équipes de tournage qui se sont retrouvés sans travail suite à l’arrêt resteront au chômage pour le moment.

La solution proposée à la grève des écrivains survient après la reprise des négociations mercredi pour la première fois depuis un mois. Des dirigeants tels que Bob Iger de Disney, Ted Sarandos de Netflix, David Zaslav de Warner Bros. Discovery et Donna Langley de NBCUniversal auraient participé directement aux négociations.

Environ 11 500 membres de la Writers Guild of America ont débrayé le 2 mai en raison de problèmes de rémunération, de taille du personnel de rédaction des émissions et de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la création de scénarios. Les acteurs, qui ont rejoint les scénaristes en grève en juillet, ont leurs propres revendications, mais il n’y a pas encore eu de discussions sur la reprise des négociations avec leur syndicat.

La grève des scénaristes a immédiatement mis en pause les talk-shows de fin de soirée et Saturday Night Live, et a depuis envoyé des dizaines d’émissions scénarisées et d’autres productions dans les limbes, y compris les prochaines saisons de Stranger Things de Netflix, The Last of Us de HBO, et Abbot Elementary d’ABC, ainsi que des films comme Deadpool 3 et Superman : Legacy. Les Emmy Awards ont également été repoussés de septembre à janvier.

Plus récemment, des scénaristes ont ciblé des talk-shows qui contournaient les règles de grève pour revenir à l’antenne, notamment The Drew Barrymore Show, Real Time With Bill Maher et The Talk. Tous ont fait volte-face face aux piquets de grève et aux pressions, et ils devraient bientôt revenir rapidement.

Les grèves combinées ont constitué un moment charnière à Hollywood, alors que les travailleurs créatifs affrontaient les dirigeants d’un secteur transformé et déchiré par la technologie, depuis le changement sismique vers le streaming ces dernières années jusqu’à l’émergence potentiellement révolutionnaire de l’intelligence artificielle dans les années à venir.

Les scénaristes avaient traditionnellement fait grève plus que tout autre secteur de l’industrie, mais avaient bénéficié d’une période de paix industrielle relativement longue, jusqu’à ce que les négociations du printemps pour un nouveau contrat échouent. Il s’agit du premier débrayage depuis 2007 et le plus long depuis 1988.

Le 14 juillet, après plus de deux mois de grève, les écrivains ont été rejoints par 65 000 acteurs de cinéma et de télévision en grève.

C’était la première fois que les deux groupes faisaient grève ensemble depuis 1960. Lors de ce débrayage, la grève des écrivains commençait en premier et se terminait en deuxième. Cette fois, les studios ont choisi de traiter en premier avec les scénaristes.

L’Alliance des producteurs de films et de télévision, le groupe qui représente les employeurs dans les négociations, a été la première à proposer de reprendre les négociations en août. Les réunions ont été courtes, peu fréquentes et peu productives, et les discussions sont restées silencieuses pendant encore un mois.