No One Will Save You, de Brian Duffield

Surprendre sans dire un mot

Brian Duffield n’est pas encore un réalisateur très connu, mais ce n’est qu’une question de temps. Son deuxième film, No One Will Save You, est un tour de force, qui s’ajoute aux étonnants Love and Monsters et The Babysitter, dont il est l’auteur. Entrevue.