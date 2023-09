Festival de Toronto

Un film sur la crise de l’eau potable chez les Premières Nations

(Toronto) Lorsque le documentariste James Burns et le guitariste d’origine apache Stevie Salas ont décidé de créer un film sur les impacts actuels de la crise de l’eau sur les communautés autochtones, les deux savaient qu’ils voulaient que la pièce finale soit une exploration de l’identité et de son lien avec la ressource la plus abondante de la Terre.