Les amoureux de la saga Star Wars la croyaient perdue à tout jamais. Or, voilà que la maquette du vaisseau X-Wing, qui apparaît dans la scène finale du film initial de 1977, sera mise aux enchères. Prix de départ de la vente : 400 000 $ US (542 000 $).

La maquette du chasseur spatial, d’une grandeur de 50 cm, a été retrouvée dans la collection personnelle de Greig Jein, un designer d’effets spéciaux mort en 2022. Ce dernier a remporté deux Oscars au cours de sa prolifique carrière, soit pour les films 1941 et Close Encounters of the Third Kind.

Plusieurs trésors de cette collection seront mis aux enchères les 14 et 15 octobre à Dallas, dont un costume original de Stormtrooper du film de 1977, une combinaison d’astronaute de 2001 : L’Odyssée de l’espace et des accessoires de Star Trek.

La pépite de cette collection reste toutefois le vaisseau X-Wing, à l’esthétique particulièrement soignée, puisqu’il a servi pour de nombreux gros plans dans le film Star Wars épisode IV : un nouvel espoir.