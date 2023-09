L’actrice et productrice Kate Winslet s’est frappée à la misogynie des investisseurs masculins alors qu’elle tentait de financer son plus récent film, Lee. C’est ce que la star a dévoilé dans une récente entrevue au magazine Vogue.

Kate Winslet a travaillé pendant plusieurs années pour trouver les fonds nécessaires à son film sur la célèbre journaliste et photographe de la Seconde Guerre mondiale, Lee Miller.

Elle a révélé que plusieurs des investisseurs rencontrés ont fait preuve de condescendance à son égard. « Un directeur m’a dit : “écoute, tu joues dans mon film et je te trouve les fonds pour ton petit projet.” Petit ! Un autre investisseur potentiel m’a demandé pourquoi il devait aimer cette femme (Lee Miller) ! Les hommes qui croient qu’on a besoin de leur aide peuvent être incroyablement offensants. »

Kate Winslet est aussi revenue sur les scènes de nudité qu’elle a tournées dans Lee. L’actrice a indiqué s’être blessée lors de la première journée de tournage, à Saint-Malo en France. Résultat : elle n’a pas pu s’entraîner en prévision de ces scènes de nudité.

« Vous savez, j’ai dû être terriblement brave (“fucking brave”) pour montrer mon corps ainsi, sans me cacher. Il y avait des gens dans l’équipe qui me disaient de m’asseoir autrement pour telle ou telle scène. Et je répondais : pourquoi ? “(À cause) d’un peu de chair que vous pouvez voir ? Non, j’ai voulu que ça se passe ainsi !”

Pendant sa vingtaine, la vedette a reçu beaucoup de critiques sur son apparence physique, notamment après la sortie du film Titanic. « On m’a constamment répété que mon corps n’était pas adéquat ! »

Kate Winslet a aussi partagé son opinion sur les impacts du mouvement #metoo à Hollywood. « Les jeunes actrices d’aujourd’hui n’ont peur de rien. Ça me rend si fière ! Toute cette merde qu’on m’a lancée, tous les efforts que j’ai fait pendant des années pour faire entendre ma voix alors qu’on me montrait du doigt et qu’on riait de moi ! Je m’en fous ! Ça valait foutrement la peine. Parce la culture est en train de changer d’une façon que je ne pouvais pas imaginer dans ma vingtaine, même dans mes rêves les plus fous ! »

Le film Lee a été présenté le week-end dernier au Festival international du film de Toronto. Le long métrage n’a toujours pas trouvé de distributeur.