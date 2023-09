PHOTO THE NEW YORK TIMES, LA PRESSE

(Toronto) Il y a six ans, l’humoriste américain Louis C. K. était venu au Festival international du film de Toronto (TIFF) avec le très attendu I Love You, Daddy, au moment même où les allégations d’inconduite sexuelle contre lui prenaient de l’importance.

Jake Coyle Associated Press

Le film s’est vendu au TIFF pour 5 millions US, mais avant de pouvoir sortir en salles, sa première a été annulée et sa sortie, sabordée. Après des années de rumeurs, un article du New York Times de novembre de la même année détaillait les allégations de plusieurs femmes décrivant des incidents au cours desquels C. K. s’était masturbé devant des collègues féminines.

Maintenant, un nouveau documentaire présenté en première à Toronto, là où la chute de C. K. a commencé, se penche sur l’un des cas de #metoo les plus débattus. Sorry/Not Sorry, réalisé par Caroline Suh et Cara Mones et produit par le Times, se penche sur les allégations, les conséquences pour ceux qui se sont manifestés et le retour de C. K. dans la comédie.

« Dans les premières années, le conseil qu’on m’a donné était le suivant : ne faites pas ce film », s’est souvenue Suh, qui a réalisé la série documentaire narrée par Barack Obama, Working : What We Do All Day.

Suh, elle-même, était une grande amatrice de Louis C. K. et elle n’a pas immédiatement considéré les allégations contre l’humoriste comme accablantes – surtout en comparaison avec d’autres cas du mouvement #moiaussi, comme Harvey Weinstein et Bill Cosby.

« Honnêtement, ma première réaction a été : est-ce si grave ? », a-t-elle relaté.

Sorry/Not Sorry, acquis par Greenwich Entertainment pour distribution après sa première au TIFF, réexamine le scandale et ses conséquences, en particulier à la lumière du retour florissant de C. K. L’humoriste, qui a reconnu que « ces histoires sont vraies » dans ses excuses de 2017, a remporté l’année dernière le Grammy du meilleur album de comédie et s’est produit devant le Madison Square Garden affichant complet en janvier.

Une zone grise

D’après Mones, il est apparu que beaucoup de gens hésitaient à parler des questions épineuses du consentement et du pouvoir lorsqu’il s’agissait de C. K. – et c’était une bonne raison pour faire le film.

« Cela était dans une zone grise pour beaucoup de gens. Cela semblait inhabituel parmi toutes les histoires qui commençaient à sortir, a-t-elle indiqué. Il y a beaucoup de questions à explorer. »

Les cinéastes voulaient particulièrement détailler l’expérience des femmes qui ont rendu publique leur rencontre avec C. K. Certaines ont ensuite eu du mal à avoir du succès en comédie ou ont été chahutées en ligne par ses partisans. L’humoriste Abby Schachner, qui rappelle que C. K. n’avait pas demandé la permission avant de se masturber en lui parlant au téléphone en 2003, parle de ses craintes d’être publiquement définie par le scandale.

« Il y avait des questions à poser et des perspectives à exprimer. Et ces points de vue concernent vraiment les femmes qui se sont manifestées », explique la productrice Kathleen Lingo.

« Que se passe-t-il lorsqu’une femme dit la vérité ? Que lui arrive-t-il ? »

Plusieurs personnalités du monde de la comédie sont interviewées dans le film, notamment l’humoriste Jen Kirkman, qui a fait pour la première fois allusion au comportement de C. K. dans un balado en 2015. L’humoriste Megan Koester, le co-créateur de la série Parks and Recreation Michael Schur et Noam Dworman, propriétaire du Comedy Cellar de New York, apparaissent également dans le film.

Mais il est également important de savoir qui n’est pas dans le film. Louis C. K. n’est pas en entrevue et n’a pas répondu aux demandes des cinéastes. Et elles affirment que presque tous les humoristes de premier plan contactés ne voulaient pas être interviewés.

Le retour de Louis C. K.

Au même moment, C. K. est revenu au monologue comique et a souvent abordé le scandale. Dans son émission spéciale autodistribuée de 2020, Sincerely Louis C. K., il a commencé par interroger le public sur ses dernières années. « Quelqu’un d’autre a-t-il eu des ennuis à l’échelle mondiale ? », a-t-il dit.

Plus tard dans l’émission, il a abordé plus directement les incidents.

« Si vous voulez le faire avec quelqu’un d’autre, vous devez d’abord le demander, a-t-il déclaré. Mais s’ils disent oui, vous ne pouvez toujours pas dire : “Woo !” et foncer. Vous devez vérifier souvent, je suppose que c’est ce que je dirais. Ce que ressentent les gens n’est pas toujours clair. »

L’enjeu de savoir si des commentaires comme ceux-ci ont suffi à le racheter est l’une des questions primordiales du film.

« Notre intention était de faire un film très basé sur des faits, souligne Caroline Suh. Nous ne voulons pas spéculer : pourquoi a-t-il fait ça ? Le simple fait d’exposer les faits pourrait être utile. »

Sorry/Not Sorry, qui devrait sortir l’année prochaine, arrive après une série de revers pour le mouvement #moiaussi. Les cinéastes espèrent recentrer la conversation.

« On a l’impression qu’à chaque fois qu’il y a un évènement d’actualité, on se dit : “#moiaussi échoue” ou “#moiaussi réussit” », soutient Kathleen Lingo.

« Cela fait quoi, six ans, et je pense que c’est un mouvement incroyablement révolutionnaire. Nous sommes toujours dans cela. »