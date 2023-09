My Big Fat Greek Wedding 3

Nostalgie et paysages grecs

La famille Portokalos est de retour pour de nouvelles aventures, cette fois, en Grèce. Disons-le d’emblée : on avait aimé les deux premiers films qui mettaient en scène cette famille colorée, attachante et envahissante. Malgré les clichés sur les Grecs et les personnages caricaturaux, on riait des situations burlesques, de la maison bleu et blanc en forme de Parthénon des Portokalos dans un quartier de Chicago, et des gags franchement drôles, même si souvent un peu faciles.