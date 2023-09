(Venise) Le réalisateur Woody Allen, mis au ban de l’industrie du cinéma américain, a promis avec ironie lundi à la Mostra de Venise de revenir tourner dans sa ville de New York « si quelqu’un est assez fou » pour le financer.

Agence France-Presse

« Quand j’étais jeune, les films qui nous impressionnaient le plus étaient les films européens, français, italiens, suédois… Nous voulions tous faire des films comme les Européens », a-t-il raconté avant la présentation, hors compétition, de son 50e film, le premier tourné en français, Coup de Chance.

Maintenant, avec ce film, « je me sens comme un véritable cinéaste européen », a poursuivi le cinéaste de 87 ans.

Maître de l’humour et de la satire sociale, multi-récompensé, Woody Allen ne tourne quasiment plus aux États-Unis où il a vu la profession lui tourner le dos après les accusations d’agression sexuelle lancées par Dylan Farrow, qu’il a adoptée, enfant, avec son ex-femme Mia Farrow.

Le réalisateur, qui nie les faits et contre lequel aucune enquête pour agression sexuelle n’a abouti, est néanmoins devenu pour certains l’un des symboles des violences sexuelles.

Interrogé lundi sur l’idée de tourner à nouveau à New York, où se déroulent la plupart de ses films, Woody Allen a ironisé : « j’ai de très bonnes idées pour New York, et si des types sortent de l’ombre et disent OK, on va financer votre film […], ils peuvent lire le scénario, savoir qui joue dedans, qu’ils me donnent juste l’argent et qu’ils partent ! ».

« Si des gens sont assez fous pour être d’accord avec ça, alors je ferai un film à New York ! » a-t-il ajouté.

Dans la veine de Match Point, Coup de chance est une comédie sur l’amour et le hasard, dans les beaux quartiers de Paris, avec Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider et Valérie Lemercier. Le film sort le 27 septembre en France.