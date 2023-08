Édouard Baer et Julie Le Breton dans Le chef et la douanière

Le comédien français Édouard Baer, qu’on a vu notamment dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, et Julie Le Breton tiendront les rôles principaux du film Le chef et la douanière, de Manon Briand. Le tournage du long métrage débute dans les prochains jours à Montréal et en Montérégie.

« C’est mon premier film québécois, vous vous rendez compte ? C’est extraordinaire et c’est intimidant, alors je fais attention parce que souvent, on dit qu’on est un peu arrogants, nous les Français ! », lance Édouard Baer en riant, en entrevue avec La Presse.

« Je suis très enthousiaste d’avoir été choisi et de tourner avec Manon Briand, que je ne connaissais pas, et Julie Le Breton, que j’ai découverte lors de séances de rattrapage ! Il y a aussi de grands acteurs québécois dans le film, comme Sylvain Marcel que j’avais vu dans Aline, le film sur la vie de Céline Dion. Je connais déjà les films comme Incendies de Denis Villeneuve, les films de Xavier Dolan, de Monia Chokri. J’avais vu aussi le film C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée », explique l’acteur français.

Même si on est reliés par la langue, on est ici dans un autre univers. C’est ce que j’aime et c’est l’occasion de me plonger dans le cinéma québécois. L’acteur Édouard Baer

Dans Le chef et la douanière, le comédien joue le rôle d’un chef français en mal de renommée qui souhaite aider une jeune fille à remporter un concours culinaire. Il doit toutefois affronter l’hostilité de tout un village à l’égard de sa mère, une douanière intransigeante interprétée par Julie Le Breton.

PHOTO VIVIEN GAUMAND, FOURNIE PAR ITEM 7 L’équipe du film Le Chef et la Douanière

Michèle Deslauriers, Élodie Fontaine, Oussama Farès, Normand Chouinard, Lélia Nevert et Dominic Paquet font également partie de la distribution. Le chef québécois Samuel Sirois, finaliste du prestigieux concours le Bocuse d’Or en 2023, est conseiller et styliste culinaire.

Rencontre improbable

« C’est le scénario qui m’a charmé et touché », confie Édouard Baer. « J’aime bien les gens fracassés par la vie qui se soutiennent et qui construisent quelque chose ensemble. Je joue un chef qui est déclassé, qui est dans un moment critique de sa vie et il va tomber sur une petite fille qui décrète qu’elle va gagner un concours de mini-chefs ! Il va aussi tomber sur sa mère, une douanière qui s’est enfermée dans la rigidité de son métier. Et tout à coup, ces trois personnages réunis ensemble, ça va donner un truc joyeux. La comédie se bâtit souvent sur des choses tragiques, et ce film est une comédie optimiste », dit-il.

Cette rencontre improbable entre un chef français et une douanière se déroule dans un petit village à la frontière du Québec et des États-Unis. C’est le sixième long métrage de la réalisatrice Manon Briand (La turbulence des fluides et Liverpool), il est produit par Pierre Even pour Item 7 et coproduit par Lætitia Galitzine pour Chapka Films (France), avec la participation financière de la SODEC, de Téléfilm Canada et de la Société Radio-Canada. Le film prendra l’affiche à l’été 2024.