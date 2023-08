Le réalisateur québécois Denis Villeneuve aura atteint le tout dernier tour à l’« affrontement des meilleurs réalisateurs », un vote public organisé par Rotten Tomatoes, mais il a fini bon deuxième, derrière le britanno-américain Christopher Nolan.

Rotten Tomatoes est un site web américain d’agrégation de critiques pour le cinéma et la télévision lancé en 1998. Pour célébrer son 25e anniversaire, le site a organisé ce concours, sélectionnant 64 réalisateurs « remarquables » qui ont fait leur début au cinéma au cours des 25 dernières années.

Cinq tours ont été organisés. Chaque fois, le public devait choisir son préféré au sein d’une paire de réalisateurs.

Avec ses films Prisoners, Arrival, Blade Runner 2049 et Dune, Denis Villeneuve a été successivement préféré à Lynne Ramsay (Ratcatcher, Morvern Callar, We Need to Talk about Kevin, You Were Never Really Here), Pete Docter (Monsters, Inc., Up., Inside Out, Soul), Alejandro González Iñárritu (21 Grams, Babel, Birdman, The Revenant), Bong Joon-ho (Memories of Murder, The Host, Mother, Parasite) et Damien Chazelle (Whiplash, La La Land, First Man, Babylon).

PHOTO MELINDA SUE GORDON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L'acteur Cillian Murphy et le réalisateur Christopher Nolan sur le plateau d’Oppenheimer.

Au dernier tour, il ne restait que Denis Villeneuve et Chistopher Nolan (Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar, Dunkirk, Oppenheimer), mais c’est ce dernier qui l’a emporté, récoltant 56 % des votes. Près de 30 000 votes ont été comptabilisés pour ce tour final.

« À vrai dire, nous pensons que personne ne se serait plaint si l’un ou l’autre des deux finalistes avait remporté la couronne », écrit l’équipe de Rotten Tomatoes.