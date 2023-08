(Canberra) Les procureurs australiens ont abandonné une éventuelle poursuite contre l’actrice américaine Amber Heard en raison d’allégations selon lesquelles elle aurait menti à un tribunal sur la façon dont ses chiens étaient entrés clandestinement en Australie il y a huit ans.

Rod Mcguirk Associated Press

Heard et son mari de l’époque, Johnny Depp, ont été impliqués dans une controverse très médiatisée sur la biosécurité en 2015 lorsqu’elle a amené ses animaux de compagnie sur la Gold Coast australienne, où Depp tournait le cinquième film de la série Pirates des Caraïbes.

Le ministère australien de l’Agriculture, des Pêcheries et des Forêts, un organisme de surveillance de la biosécurité, a déclaré que le Directeur des poursuites pénales du Commonwealth avait décidé de ne pas poursuivre Heard, âgée de 37 ans, pour avoir prétendument feint d’ignorer les réglementations strictes de quarantaine du pays.

Le ministère avait enquêté sur les divergences entre ce que son avocat avait déclaré à un tribunal australien en 2016 – lorsqu’elle avait admis avoir fait passer les chiens illégalement – et un témoignage devant un tribunal de Londres en 2020, lorsque Depp, aujourd’hui âgé de 60 ans, poursuivait le journal The Sun pour diffamation en lien avec des allégations de violence conjugale contre son ex-femme.

Heard avait plaidé coupable en 2016 devant le tribunal de première instance de Southport en Australie pour avoir fourni un faux document d’immigration lorsque le couple avait amené les chiens en Australie dans un avion affrété un an plus tôt.

Les procureurs avaient abandonné les accusations plus graves selon lesquelles Heard avait importé illégalement les chiens – ce qui était passible d’une peine potentielle de dix ans de prison.

L’accusation de faux documents était passible d’une peine maximale d’un an de prison et d’une amende de plus de 10 000 dollars australiens (8760 $CAN). La magistrate Bernadette Callaghan a plutôt condamné Heard à une caution de bonne conduite d’un mois, en vertu de laquelle elle n’aurait à payer qu’une amende de 1000 AU $ (876 $CAN) si elle commettait une infraction en Australie au cours du mois suivant.

L’avocat d’Amber Heard, Jeremy Kirk, a déclaré au tribunal que sa cliente n’avait jamais eu l’intention de mentir sur sa carte de passager en omettant de déclarer qu’elle avait des animaux avec elle. En vérité, a-t-il dit, elle souffrait simplement du décalage horaire et supposait que ses assistants avaient réglé la paperasse.

Mais un ancien employé de Depp, Kevin Murphy, a affirmé devant la Haute Cour de Londres en 2020 que Heard avait été avertie à plusieurs reprises qu’elle n’était pas autorisée à amener des chiens en Australie. Mais elle aurait insisté, et aurait ensuite fait pression sur un membre du personnel pour qu’il assume la responsabilité d’avoir enfreint les lois sur la quarantaine.

Lorsque les chiens ont été découverts en mai 2015, Depp et Heard ont respecté le délai de 50 heures imposé par le gouvernement pour les ramener aux États-Unis.