Après un passage par le Festival international du film de Toronto en septembre, Les jours heureux de Chloé Robichaud et Seven Veils d’Atom Egoyan seront présentés en primeur à Montréal lors du 52e Festival du nouveau cinéma (FNC).

Le film de Chloé Robichaud prendra ensuite l’affiche en salle le 20 octobre, et celui d’Atom Egoyan dans les prochains mois.

Le FNC, qui se déroulera du 4 au 15 octobre, a dévoilé aussi ce mercredi que c’est La passion de Dodin Bouffant, du cinéaste français d’origine vietnamienne Trần Anh Hùn, qui sera présenté en ouverture. Le film, qui a remporté en mai le prix de la mise en scène au Festival de Cannes et qui met en vedette Juliette Binoche et Benoit Magimel, sera ensuite à l’affiche le 10 novembre.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE La réalisatrice Chloé Robichaud

Outre Chloé Robichaud et Atom Egoyan, qui seront réunis lors d’une discussion sur le cinéma qui s’annonce passionnante, deux autres invités de marque seront présents au FNC : Bertrand Bonello et Catherine Breillat. En plus de présenter chacun leurs plus récents films, La Bête (Bonello) et L’été dernier (Breillat), les deux cinéastes français à l’aura sulfureuse recevront une Louve d’honneur et donneront une classe de maître.

Les films de Nanni Moretti (Vers un avenir radieux), Ken Loach (The Old Oak) et Nuri Bilge Ceylan (Les herbes sèches) seront également présentés lors du FNC, dont la programmation complète sera dévoilée le 19 septembre.