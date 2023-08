« Je suis très honorée et ravie de venir présenter en première québécoise dans la ville qui m’a vu naître et grandir mon dernier long métrage », mentionne dans un communiqué la réalisatrice de Simple comme Sylvain, Monia Chokri.

Simple comme Sylvain et Testament en première à Québec

Simple comme Sylvain, de Monia Chokri, et Testament, de Denys Arcand, seront présentés en première québécoise à l’occasion du 12e Festival de cinéma de la ville de Québec, qui se tiendra du 13 au 17 septembre.

Notons que Simple comme Sylvain est le film de clôture, alors que la projection de Testament aura lieu en marge du festival, le 29 septembre.

Le documentaire sur la crise de logement Ma cité évincée, de Priscillia Piccoli et Laurence Turcotte Fraser, sera présenté en première mondiale. Un autre documentaire, Les jours, de Geneviève Dulude-DeCelle, est aussi de la programmation.

En tout, 250 films dans 8 lieux de diffusions sont au programme du premier festival dirigé par Hugo Latulippe. La comédienne et dramaturge Christine Beaulieu (Norbourg, Le mirage), invitée d’honneur cette année, donnera une classe de maître, tout comme la directrice artistique Elisabeth Williams (The Handmaid’s Tale, Fargo) et la cinéaste Sophie Dupuis, qui présentera son film Solo le 14 septembre.

Une trentaine de projections gratuites sont prévues à la Place D’Youville, dont celle de C. R. A. Z. Y., du regretté Jean-Marc Vallée. On lui rendra d’ailleurs hommage avec une présentation de Wild, le 17 septembre, au Diamant.