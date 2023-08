Une adaptation de Deux femmes en or financée par Téléfilm Canada

La cinéaste Chloé Robichaud recevra l’appui financier de Téléfilm Canada dans le cadre de son adaptation du film Deux femmes en or.

Le projet fait partie d’une liste de sept longs métrages en français financés par Téléfilm Canada annoncés mercredi.

Après avoir adapté sur les planches le classique du réalisateur Claude Fournier, Catherine Léger en signera le scénario. La cinéaste Chloé Robichaud ( Sarah préfère la course ) avait dévoilé son intention de revisiter la comédie en décembre dernier.

Parmi les autres projets financés, la metteuse en scène et actrice Marie Brassard signera un drame intitulé Le train, et le réalisateur Ken Scott ( Starbuck, Au revoir le bonheur ) réalisera Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan.