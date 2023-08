Jay Du Temple prendra la barre de l’animation du Gala Québec Cinéma qui sera diffusée pour la première fois sur les ondes de Noovo, le 10 décembre. Cette édition soulignera aussi le 25e anniversaire de cette soirée qui récompense l’excellence du cinéma d’ici.

« Je suis très excité à l’idée d’animer le gala Québec Cinéma. Je suis reconnaissant de la confiance qui m’est offerte. Mon but est de célébrer le milieu du cinéma québécois à la hauteur du talent de ses artistes et artisans, en donnant envie au public d’aller voir les créations d’ici », a brièvement commenté l’animateur lundi en conférence de presse.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’annonce de Jay Du Temple à barre du Gala du cinéma québécois a causé une surprise dans la milieu.

Ce gala anniversaire sera présenté sur Noovo le 10 décembre. Il sera marqué par un changement dans le ton et le contenu de l’émission, car le diffuseur « veut en faire une fête ». « Notre objectif est de célébrer notre cinéma avec le public québécois. Et Jay Du Temple me semble la personne idéale pour cela », croit Patrick Roy, le président du conseil d’administration de Québec Cinéma.

Rappelons que Radio-Canada avait déclaré en octobre dernier que le Gala Québec Cinéma ne serait plus diffusé sur ses ondes, préférant la mise en place d’une autre stratégie pour promouvoir le cinéma et les artistes d’ici.

À une époque où l’auditoire des galas télévisés est en déclin dans le monde, comment attire-t-on le grand public devant son écran ? « Les gens aiment les bons galas. Si le gala est bon, ils vont le regarder », répond Roy. Ce dernier estime que la baisse des cotes d’écoute des galas « est liée à la pandémie ». « Le gala est un évènement qui a un impact énorme sur la vie des films à l’affiche et ceux à venir », dit-il

Une aide de Québec

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, avec Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenus, programmation et information chez Bell Média.

Présent à la conférence de presse, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé que le gouvernement du Québec allongera 600 000 $ pour permettre la diffusion du Gala Québec Cinéma en décembre, ainsi que les deux années suivantes. « C’est un dossier qui me tient à cœur. La pertinence des films québécois est reconnue partout dans le monde. J’étais préoccupé depuis l’annonce du retrait de la diffusion à la télévision. C’est une très bonne nouvelle pour le cinéma québécois et son industrie », a affirmé le ministre pour expliquer l’importance de cet « investissement » du Gouvernement.

« Sans la collaboration du ministère, le Gala à Noovo n’aurait pas été possible », a précisé Suzane Landry. La vice-présidente, Développement de contenus, programmation et information chez Bell Média ajoute que le Gala Québec Cinéma, produit par Sphère Média, en collaboration avec Bell Média et Québec Cinéma, sera festif, accessible et divertissant. « Le choix de Jay Du Temple va avec le ton qu’on veut donner au gala, qui en est un de proximité avec les gens D’où le choix d’un animateur curieux, avec le sens de l’humour, qui rejoint un large public. »

Pour Suzane Landry, ce nouveau partenariat avec Québec Cinéma est naturel : « Bell achète une vingtaine de films québécois par année, et l’entreprise investit dans des séries originales, autant avec Crave que Noovo ».

Patrick Roy se réjouit aussi que le gala soit diffusé en fin d’année, juste avant les Fêtes. « Le gala est un évènement qui a un impact énorme sur la vie des films à l’affiche et ceux à venir. Nos artisans ont envie de s’impliquer dans cette fête du cinéma. Ce sera comme le party de Noël de l’industrie du cinéma québécois ! », illustre-t-il.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Selon Patrick Roy, le président du conseil d’administration de Québec Cinéma, Jay Du Temple est la personne idéale pour animer le Gala à Noovo.

Implication de Du Temple

« Jay Du Temple a tout de suite accepté l’invitation de Québec Cinéma, » précise Marie-Pier Gaudreault de Sphère Média. Celle-ci a connu l’animateur à Occupation Double, alors qu’elle travaillait pour les Productions J. « Jay est très enthousiaste. Il ne va pas seulement animer la soirée ; il veut aussi s’impliquer dans le contenu avec l’équipe », dit-elle.

La remise de prix se tiendra en direct des studios Grandé de Montréal. Exceptionnellement, la période d’admissibilité sera de 18 mois. Tous les films sortis en salle entre le 6 mars 2022 et le 31 août prochain pourront soumettre leur candidature. Un gala des artisans, non diffusé, se tiendra aussi en décembre à une date à déterminer.

Par ailleurs, Patrick Roy a dit que Québec Cinéma annoncera bientôt une nomination à la direction générale de l’organisme, poste vacant depuis le départ de Sylvie Quenneville, en avril dernier.