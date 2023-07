Grève des acteurs

Des vedettes d’Hollywood sur Times Square

(New York) Le Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), syndicat qui représente notamment les artistes du cinéma et de la télévision, a tenu son rassemblement le plus important et le plus étoilé à ce jour, mardi à Times Square. Il y a 12 jours que la grève des acteurs perdure.