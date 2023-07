(Los Angeles) Certaines des plus grandes vedettes de cinéma des États-Unis pourraient être vendredi sur les piquets de grève lorsque des acteurs se joignent à la grève déclenchée par les scénaristes dans ce qui est en train de se transformer en la plus grande lutte syndicale d’Hollywood depuis des décennies.

Andrew Dalton Associated Press

Ces piquets de grève surviennent au lendemain de la décision du principal syndicat des acteurs de déclencher un arrêt de travail à leur tour. Il s’agit de la première grève commune des acteurs et des scénaristes en plus de six décennies. Le différend a immédiatement arrêté la production dans le secteur du divertissement après l’échec des pourparlers pour un nouveau contrat avec les studios et les services de diffusion en continu.

Les visages célèbres des lauréats des Oscars et des Emmy seront probablement vus avec une certaine régularité sur les piquets de grève, à New York et à Los Angeles, ajoutant une couche de notoriété aux manifestations devant les studios et les bureaux de l’entreprise.

Ces dernières semaines, de nombreux acteurs ont manifesté leur solidarité avec les scénaristes, qui ont entamé leur débrayage en mai. Désormais, 65 000 membres du syndicat des acteurs les rejoindront officiellement en grève.

Les deux syndicats vivent des problèmes similaires avec les studios et les diffuseurs en ligne. Ils s’inquiètent des contrats qui rémunèrent les créateurs et les acteurs pour l’utilisation de leur matériel au-delà de la diffusion originale, comme dans les rediffusions ou sur les services de diffusion en continu. Les syndicats veulent également mettre en place des garde-fous contre l’utilisation de l’intelligence artificielle imitant leur travail au cinéma et à la télévision.

Fran Drescher, présidente de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG), a vivement dénoncé les studios et les services de diffusion en continu en annonçant le vote unanime des dirigeants syndicaux en faveur de la grève, jeudi.

« Nous sommes victimes d’une entité très gourmande », a déclaré Mme Drescher, ancienne tête d’affiche de la comédie The Nanny.

« Je suis choquée par la façon dont les gens avec qui nous avons fait affaire nous traitent. Je ne peux pas le croire, très franchement, à quel point nous sommes éloignés sur tant de choses. Ils plaident la pauvreté en prétendant qu’ils perdent de l’argent à gauche et à droite tout en donnant des centaines de millions de dollars à leurs PDG », a-t-elle renchéri.

Aucune discussion n’est prévue et aucune fin de l’arrêt de travail n’est en vue. C’est la première fois que les deux syndicats quittent les plateaux depuis 1960, lorsque l’ancien président Ronald Reagan, alors acteur, était le chef de la SAG.

L’Alliance des producteurs de films et de télévision, qui représente des employeurs tels que Disney, Netflix, Amazon et d’autres, a déploré le débrayage, affirmant qu’il nuira à des milliers de travailleurs dans les secteurs qui soutiennent la production cinématographique et télévisuelle.

La grève des acteurs va toucher plus que le tournage. Les vedettes ne seront plus autorisées à promouvoir leur travail via des premières sur le tapis rouge ou des apparitions personnelles. Ils ne peuvent pas faire campagne pour les Emmy ni participer à des auditions ou à des répétitions.

Bien que les tournages internationaux puissent techniquement se poursuivre, l’arrêt des scénaristes et acteurs établis aux États-Unis risque également de les perturber.

La grève des scénaristes a immédiatement interrompu les talk-shows de fin de soirée et Saturday Night Live, ainsi que plusieurs émissions scénarisées notamment Stranger Things sur Netflix, Hacks sur Max et Family Guy sur Fox.

D’autres séries pourraient être interrompues étant donné que les acteurs ont eux aussi déclenché un arrêt de travail.