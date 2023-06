Critique d'Asteroid City

Oui, mais encore ?

Pour les admirateurs inconditionnels du cinéma de Wes Anderson, c’est-à-dire ceux qui ont également apprécié The Life Aquatic with Steve Zissou et The Darjeeling Limited, Asteroid City sera un vrai régal. Ils feront sans doute partie de ceux qui souhaiteront revoir le long métrage très vite, avides d’en découvrir des richesses qui ne se laissent pas dévoiler si facilement à un premier visionnement.