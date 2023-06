Les chambres rouges, troisième long métrage de Pascal Plante, ouvrira la 27e édition du Festival international de films Fantasia, le 20 juillet prochain.

Le film, qui met en vedette Juliette Gariépy et Laurie Babin, raconte l’obsession malsaine de deux jeunes femmes pour le procès d’un meurtrier.

Le Festival a aussi annoncé jeudi l’ajout de nouveaux titres à sa programmation comme Talk to Me, des jumeaux Philippou, Irlande cahier bleu, nouveau film du québécois Olivier Godin, Vincent doit mourir, du français Stéphan Castang et Sympathy for the Devil, d’Yval Adler, avec Nicolas Cage et Joel Kinnaman. Parmi les autres œuvres québécoises qui seront présentées, soulignons Richelieu, de Pier-Philippe Chevigny, mettant en vedette Ariane Castellanos et Marc-André Grondin.

Fantasia se tiendra du 20 juillet au 9 août.