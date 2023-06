Acteur consacré et maintes fois primé, Tom Hanks n’a pas aimé tous les films dans lesquels il a joué. Il en a même détesté quelques-uns. Et il est bien conscient qu’il en va de même pour le public.

« OK, admettons ceci : nous avons tous vu des films que nous détestons. J’ai été dans des films que je déteste. Vous avez vu certains de mes films et vous les détestez », a dit Tom Hanks, lors d’une longue entrevue avec The New Yorker pour parler de son livre, The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece.

Tom Hanks estime qu’il est impossible de prévoir, lors du tournage, si un film sera bon ou non.

« Il n’y a aucun moyen de le savoir, car le processus est si lent. Et si spécifique. Vous ne pouvez qu’avoir la foi et l’espoir — et qu’y a-t-il de plus grand que la foi et l’espoir ? Vous devez confier l’ensemble du processus à des collaborateurs qui, vous l’espérez, travailleront au sommet de leur art tout au long du projet. »

Tom Hanks, 66 ans, a joué dans plus de 80 films lors de sa carrière. Ses rôles dans Philadelphia et dans Forrest Gump lui ont chacun mérité l’Oscar du meilleur acteur. Selon le magazine Rolling Stone, qui a établi un palmarès à cet effet, les pires films avec Tom Hanks sont The Terminal (2004), Angels & Demons (2009), The Man With One Red Shoe (1985), Extremely Loud & Incredibly Close (2011) et Inferno (2016).