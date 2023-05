Kenneth Anger, cinéaste et écrivain d’avant-garde, n’est plus

Kenneth Anger, un artiste d’avant-garde influent qui a défié les tabous sexuels et religieux dans ses œuvres et montré des potins sinistres de vedettes de cinéma dans son classique Hollywood Babylon, s’est éteint. Il avait 96 ans.

Hillel Italie Associated Press

Kenneth Anger est mort de causes naturelles le 11 mai à Yucca Valley, en Californie, a déclaré mercredi un représentant, Spencer Glesby, à l’Associated Press.

Peu de gens ont exploité avec autant d’audace et d’imagination les profondeurs interdites de la culture et de la conscience qu’Anger, dont les admirateurs allaient des cinéastes Martin Scorsese et David Lynch aux vedettes rock telles que The Clash et les Rolling Stones.

Il a été l’un des premiers cinéastes ouvertement homosexuels et un pionnier dans l’utilisation de bandes sonores comme contrepoints aux images animées. Bien avant la montée du punk et du heavy métal, Anger juxtaposait la musique avec les motards, le sadomasochisme, l’occultisme et l’imagerie nazie. Lorsque les Sex Pistols et les Clash sont apparus sur la même affiche lors d’un concert en 1976, des extraits des films d’Anger étaient projetés derrière eux.

Anger a connu son plus grand succès commercial et sa notoriété en tant qu’auteur de Hollywood Babylon. Les scandales et Hollywood allaient pratiquement ensemble et Anger a rassemblé un album de famille extraordinaire et souvent apocryphe, qu’il s’agisse d’images de l’accident de voiture mortel de Jayne Mansfield ou d’allégations aussi largement contestées que l’actrice Clara Bow qui aurait eu des relations sexuelles avec l’équipe de football de l’Université de Californie du Sud.

Achevé à la fin des années 1950 et publié à l’origine en français, Hollywood Babylon a été interdit pendant des années aux États-Unis. Lors de sa sortie officielle en 1975, le critique du New York Times Peter Andrews avait dit que le livre était écrit comme si un « maniaque sexuel avait pris le contrôle du club de lecture Reader’s Digest ».