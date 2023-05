La Presse au 76e Festival de Cannes

Almodóvar, prince de la Croisette !

(Cannes) Sur la plus prestigieuse scène cinématographique du monde, Pedro Almodóvar a créé l’évènement mercredi en présentant Strange Way of Life, un western queer tourné en anglais avec Ethan Hawke et Pedro Pascal. Le maître espagnol n’a pas déçu.