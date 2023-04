Céline Dion était tout sauf difficile lors du tournage de Love Again, une comédie romantique attendue en salle vendredi prochain. En entrevue, le réalisateur du film, James C. Strouse, révèle toutefois un moment où l’artiste québécoise semble avoir joué les divas : lorsqu’elle a refusé de dire une réplique.

Avant de divulguer la fameuse phrase que Céline Dion n’a jamais voulu prononcer, soulignons à quel point James C. Strouse a « adoré » travaillé avec l’interprète. En rencontre virtuelle sur Zoom, le cinéaste et scénariste américain parle d’une star d’une « grande gentillesse », d’une actrice douée, « ouverte et prête à s’abandonner », et d’une professionnelle consumée qui connaissait son texte par cœur.

Mais puisqu’elle campait son propre rôle à l’écran, la reine de Las Vegas avait parfois des réserves sur certaines portions de dialogue.

L’exemple signalé par Strouse est survenu lorsqu’elle tournait une conversation téléphonique avec Mira, personnage défendu par Priyanka Chopra Jonas. À l’origine, Mira devait demander à Céline : « Comment as-tu trouvé mon numéro ? » Et celle-ci devait répondre : « Je suis Céline Dion. Je peux avoir tout ce que je veux ! »

« Céline s’est tournée vers moi et m’a dit : “Ce n’est pas quelque chose que je dirais”, raconte James C. Strouse. Elle n’avait pas envie d’avoir l’air arrogante. Et c’est pour ça que je l’aime. »

Opération séduction

Inspiré d’un populaire film allemand de 2016 adapté d’un roman de l’écrivaine Sofie Cramer, Love Again (en français, Aimer à nouveau) relate l’histoire de Mira, une femme qui, pour apaiser sa peine après avoir perdu son fiancé de manière tragique, commence à envoyer des messages textes romantiques au numéro de téléphone du défunt… sans savoir qu’il a été attribué à Rob (Sam Heughan), un journaliste chargé de brosser le portrait d’une certaine Céline Dion.

PHOTO LIAM DANIEL, FOURNIE PAR SONY PICTURES Sam Heughan et Priyanka Chopra Jonas dans Love Again

Dans l’œuvre originale allemande, la vedette au cœur du récit était inventée de toutes pièces : une chanteuse fictive plus grande que nature. Ce n’est pas une avenue que James C. Strouse et l’ensemble des patrons de Screen Gems, filiale de Sony Pictures derrière Love Again, souhaitaient explorer.

Ils voulaient « une vraie chanteuse », aux chansons qui « reflètent l’esprit du film ». Et Céline Dion était leur choix numéro un… même s’ils croyaient plus ou moins en leurs chances qu’elle réponde oui.

« Malgré tout, on s’est dit : “Voyons grand !” On a croisé les doigts… »

Sans savoir si Céline Dion était intéressée, James C. Strouse a commencé à « étudier » son sujet, en regardant des dizaines d’entrevues sur YouTube. « Je voulais examiner sa façon de parler, son rythme… Je voulais lui écrire des répliques sur mesure, pour qu’elle sente vraiment qu’elles venaient d’elle. »

PHOTO FOURNIE PAR SONY PICTURES Le réalisateur James C. Strouse lors du tournage de Love Again

Le travail du scénariste de Grace Is Gone (2007) a fini par porter ses fruits, mais après une (très) longue attente. « Ce n’est pas facile d’entrer en contact avec Céline Dion… Et c’est tout à fait normal. C’est une icône. Ce n’est pas censé être facile d’entrer en contact avec une icône ! »

Une fois le scénario terminé, en novembre 2019, Strouse et trois bonzes du studio ont pris l’avion pour Minneapolis, où Céline Dion donnait un spectacle à guichets fermés au Target Center. Leur objectif était clair : la convaincre d’accepter leur offre. La soirée ne s’est pas tout à fait déroulée comme ils l’avaient imaginé.

On a beaucoup parlé avec son équipe de gérance. C’était évident qu’ils avaient épluché le scénario. Ils connaissaient le film de fond en comble. Je trouvais que c’était bon signe, parce que s’ils avaient pris autant de temps pour l’étudier, c’est qu’ils étaient intéressés. James C. Strouse, réalisateur de Love Again

Le réalisateur a finalement rencontré Céline Dion quelques minutes avant qu’elle monte sur scène. « Ils m’ont dit : “Tu peux la saluer, mais ne l’embête pas trop.” Mon cœur battait fort. Ils m’ont amené dans une salle, puis elle est arrivée. Elle était tellement aimable et élégante. Elle m’a dit : “J’ai entendu dire que vous faisiez un film ? Ça a l’air intrigant.” J’étais paralysé ! Je devais avoir les yeux ronds comme des billes. Je devais aussi avoir un sourire niais fendu jusqu’aux oreilles ! »

PHOTO FOURNIE PAR SONY PICTURES Le réalisateur James C. Strouse a pris soin d’écrire des répliques sur mesure pour Céline Dion, « pour qu’elle sente vraiment qu’elles venaient d’elle ».

Près d’un mois plus tard, Céline Dion rompait le silence radio : elle était partante.

Partout malgré tout

Bien qu’elle dispose d’un temps d’écran limité (une douzaine de minutes, réparties sur quelques scènes), Céline Dion est partout dans Love Again. Un extrait du vidéoclip d’It’s All Coming Back To Me Now, de vieilles photos d’elle qui apparaissent en arrière-plan (époque « la voix du bon Dieu »), des personnages qui citent explicitement ses paroles de chansons (That’s the Way It Is, I’m Alive), ses grands succès qui résonnent en trame de fond (Where Does My Heart Beat Now, All By Myself), un morceau plus obscur qui fait l’objet d’une mention (Have You Ever Been in Love), des musiciens qui jouent une version instrumentale de When I Fall in Love… On pourrait presque penser qu’il s’agit d’un film hommage.

« Je suis devenu fan pendant l’écriture du scénario, admet James C. Strouse. En fait, je devais être un fan qui s’ignorait, parce qu’à Minneapolis, durant son spectacle, j’ai réalisé une chose qui m’a étonné : je connaissais les paroles de chaque chanson par cœur. Chaque chanson ! »

PHOTO GILES KEYTE, FOURNIE PAR SONY PICTURES Même si elle dispose d’un temps d’écran limité, Céline Dion est partout dans le film.

La vie professionnelle et personnelle de Céline Dion a visiblement inspiré Strouse, puisqu’à trois reprises au cours du film, on peut entendre la chanteuse et mère de trois enfants parler de René Angélil. Un sujet intime qu’il a abordé « avec beaucoup de respect ». « J’ai osé parce que c’était cohérent avec l’histoire. Mais c’était un risque. Ça m’inquiétait. »

Au bout du compte, le cinéaste croit avoir gagné son pari, puisque ces séquences sont parmi ses plus réussies.

Mes yeux s’embuent chaque fois que je vois la scène où elle raconte son premier baiser avec René. Elle n’a pas eu peur d’aller dans l’émotion, de plonger dedans, de montrer sa vulnérabilité et d’y mettre du sien. James C. Strouse, réalisateur de Love Again

Céline Dion étant Céline Dion, personne ne s’étonnera d’apprendre qu’entre les prises, elle se transformait en petit clown. « Elle amenait une énergie incroyable au plateau, raconte James C. Strouse. Elle divertissait toute l’équipe. Tout le monde avait du bon temps quand elle était présente. C’est vraiment une personne bien. »

Céline Dion, qui a récemment révélé être atteinte d’un trouble neurologique rare, appelé syndrome de Moersch-Woltman, qui l’empêche de reprendre sa carrière musicale, n’a pas été en mesure d’assurer la promotion de Love Again, qui marque ses débuts au cinéma.

Love Again (en français, Aimer à nouveau) sort en salle le vendredi 5 mai.