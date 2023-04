Timothée Chalamet et Zendaya reprennent leurs rôles de Paul Atreides et Chani, respectivement, dans Dune : Part Two.

Denis Villeneuve et Zendaya parlent de Dune : Part Two

Dans un long reportage exclusif, le magazine Vanity Fair diffuse les premières images du prochain film du Québécois Denis Villeneuve, Dune : Part Two.

Prévu le 3 novembre, le second volet — car il ne s’agit pas d’une suite selon le réalisateur puisque l’action reprend immédiatement à la fin de la première partie — met toujours en vedette Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides.

Le rôle de Zendaya sera plus important dans Part Two alors que se dessinera une histoire d’amour entre son personnage, Chani, et Paul. « C’était amusant d’établir comment ces gens de l’espace futuriste se courtisent », a mentionné en entrevue l’actrice vue dans la plus récente trilogie Spider-Man.

Villeneuve a indiqué que malgré l’envergure de son film, « l’épicentre de l’histoire est cette relation ».

Il a également vanté les performances des comédiens, incluant les nouveaux venus dans l’aventure : Florence Pugh, Austin Butler et Léa Seydoux.

Le Québécois travaille en ce moment sur le son et les effets spéciaux de Dune : Part Two, et le temps est compté. « Il est difficile pour moi de parler d’un film quand je suis en train de le faire. C’est comme demander à un joueur de hockey d’expliquer comment il va marquer alors qu’il patine vers le filet », conclut-il pour terminer l’entrevue.