Après 1981, 1987 et 1991, Ricardo Trogi pourra tourner la suite de sa série autobiographique. Le cinéaste vient d’obtenir le feu vert de Téléfilm Canada pour le financement de la production de 1994-1995.

1994-1995, dont le scénario a été écrit pendant la pandémie, s'intéressera notamment à sa participation à la Course destination monde, et à ses débuts comme réalisateur.

L’organisme fédéral a annoncé le financement de sept autres longs métrages pour cette première ronde. Au total, il s’agit d’un engagement de 14 millions de dollars.

Parmi les autres heureux élus, notons L’univers soufflé, d’Anne Émond (Jeune Juliette, Nelly, Nuit #1) ; Le chef et la douanière, de Manon Briand (La turbulence des fluides) ; La petite et le vieux, de Patrice Sauvé (Ça sent la coupe, Grande Ourse) ; et Villeneuve, un drame historique sur le coureur automobile Gilles Villeneuve réalisé par Daniel Roby (Dans la brume, Louis Cyr, Funkytown).