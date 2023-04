PHOTO RACHEL LUNA, ARCHIVES GETTY IMAGES VIA AFP

Les maisons reconstruites par la Fondation Make It Right de Brad Pitt, après le passage de l’ouragan Katrina, en 2005, auraient aujourd’hui des problèmes structurels, des dysfonctionnements électriques et de plomberie, ainsi que de la moisissure.

Un rapport obtenu par The Hollywood Reporter indique que les résidants de La Nouvelle-Orléans qui ont bénéficié du soutien de la fondation Make It Right pour reconstruire leurs maisons ne sont pas au bout de leurs peines.

Parmi les 109 maisons prises en charge, certaines ont dû être reconstruites jusqu’à trois fois entre 2005 et 2014. Plusieurs propriétaires ont découvert au fil des ans des problèmes structurels et vices variés, des problèmes électriques ou de plomberie et des moisissures.

En 2018, un recours collectif a été intenté contre la fondation et son président, Brad Pitt. Quelques années plus tard, en 2022, un autre organisme de charité, Global Green USA, a proposé de régler le différend et de payer la note de 20,5 millions $ US. Mais l’OBNL n’avait finalement pas les fonds…

Bref, à La Nouvelle-Orléans, les organismes de charité ne sont pas vus d’un très bon œil.