Simulant

Idée recyclée, résultat insipide

Dans un avenir pas si lointain, il est possible de téléverser les souvenirs et les comportements d’humains morts dans des androïdes appelés Simulant. On soumet ceux-ci à quatre grands préceptes afin d’assurer leur contrôle. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’un programmeur les désactive et permet au Simulant de développer sa propre conscience ?