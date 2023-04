La bande-annonce très attendue du film The Marvels a enfin été dévoilée en exclusivité mardi à l’émission matinale d’ABC, Good Morning America.

Disney n’avait jusqu’à présent diffusé ces images qu’aux fans présents à son festival D23 Expo, l’automne dernier.

On y voit les personnages de Nick Fury (Samuel L. Jackson), ainsi que Captain Marvel et Captain Rambeau, respectivement interprétés par Brie Larson et Teyonah Parris. C’est Iman Vellani qui joue Kamala Khan, alias Miss Marvel.

Le film sera la suite de Captain Marvel, paru en 2019. Carol Danvers, alias Captain Marvel, a récupéré son identité auprès des Kree tyranniques et s’est vengée de l’Intelligence Suprême. Mais des conséquences inattendues font qu’elle doit assumer le fardeau d’un univers déstabilisé. Lorsque ses fonctions l’envoient dans un vortex anormal lié à une révolution Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, la super-admiratrice de Jersey City, et de la nièce de Carol, désormais astronaute du S.A.B.E.R., le Capitaine Monica Rambeau. Ce trio doit alors faire équipe et apprendre à travailler de concert pour sauver l’univers.

Initialement prévue pour cet été, la sortie de The Marvels a été repoussée à novembre prochain.