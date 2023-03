C’est certainement avec une grande, une très grande méfiance, que le public s’approchera de ce nouvel opus tiré du plus éminent jeu de rôle sur table, l’incontournable Dungeons & Dragons.

Il faut dire que les trois précédents essais furent tellement des navets qu’il serait plus facile de les trouver sur les étals du marché Jean-Talon que dans les rayons d’un vidéoclub. Et la bande-annonce de cette nouvelle tentative signée Jonathan Goldstein et John Francis Daley laisse un peu perplexe. Cherche-t-on simplement à exploiter le filon du jeu culte remis au goût du jour par Stranger Things ? Ou la volonté de créer un film plus soigné, mieux équilibré et – par pitié – mieux joué que ses prédécesseurs est-elle au rendez-vous ?

Pour être honnête, avec de nouveaux maîtres du jeu aux manettes d’Honor Among Thieves (L’honneur des voleurs en version française), c’est une agréable surprise qui se retrouve projetée à l’écran, donnant immédiatement le ton : comme dans une partie de jeu de rôle, on est là avant tout pour s’amuser. L’histoire commence avec une audition pour l’éventuelle libération d’Edgin (Chris Pine) et Holga (Michelle Rodriguez), respectivement barde et barbare, sous les verrous après un brigandage ayant mal tourné. Après quelques flashbacks d’exposition et une évasion spectaculaire, le duo part à la recherche de ses anciens compagnons, mais se heurte à une trahison. Accompagnés d’un magicien limité, d’un elfe zoomorphe et d’un paladin éloquent, les voici empêtrés dans une rocambolesque aventure, cherchant à faire vaciller leur ennemi et à dérober un magot.

PHOTO FOURNIE PAR PARAMOUNT PICTURES ET EONE Chris Pine dans une scène de Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves

Rien dans le synopsis du film, a priori peu spectaculaire, ne révèle sa vraie nature, car c’est surtout la carte humoristique qui est abattue pour faire prendre la sauce. Ce coup de dés porte ses fruits ; s’il s’était cantonné au film d’aventure, ce Dungeons & Dragons aurait désavantageusement souffert de la comparaison avec Lord of the Rings. S’il en reprend certes les codes, c’est pour mieux leur appliquer un vernis à la Guardians of the Galaxy. L’articulation des deux facettes fonctionne, avec des répliques amusantes, des clins d’œil drôles et des saynètes hilarantes.

Lors du visionnement, la salle s’est régulièrement esclaffée, que ce soit face à l’interrogatoire-fiasco de guerriers ressuscités, aux sorts de magie qui font un flop, ou aux joutes de traits d’esprit. Cette approche rend la proposition cinématographique très sympathique, en écho aux situations cocasses naissant régulièrement au cours d’une partie de jeu de rôle.

L’honneur est sauf

En marge du côté comédie, l’aspect action n’a pas été négligé, les vicissitudes de la bande de héros reflétant elles aussi l’esprit d’une séance entre rôlistes, avec ses succès, trophées et déroutes. Et, Dieu merci, le trait n’a pas été forcé sur ce point, en esquivant la tentation de diriger tous les efforts vers la base de fans ; initié ou non à l’univers D & D, tout spectateur aura du divertissement à se mettre sous la dent, avec des chorégraphies de combat pas vilaines, des créatures fantastiques passant bien à l’écran (dragons bien dosés, « hibours » surprenant), un rythme soutenu, et un haletant plan-séquence de l’évasion de l’elfe Doric, se transformant en une gamme d’animaux.

Tout n’est certes pas parfait, avec une prise de risque quasi inexistante en matière de scénario et de personnages, et divers éléments faisant grincer les dents... surtout lorsqu’il est question du protagoniste, constamment à l’écran. Disons que l’anachronisme de la coiffe et de l’accoutrement de Chris Pine, lequel s’apparente davantage à un rocker des années 1980 qu’à un barde médiéval, volontaire ou non, fait tiquer. De vieux démons pointent aussi leurs cornes avec le rôle surjoué de Hugh Grant, mais on se console en sachant qu’il n’atteindra jamais l’intensité de l’épouvantable prestation de Jeremy Irons dans l’opus de 2000.

La formule comédie d’aventure d’Honor Among Thieves sauve-t-elle l’honneur de Dungeons & Dragons ? On partait de loin, mais à ce jour, c’est celle qui nous offert le plus d’éclats de rire et de péripéties, comme dans une partie sur table entre bons amis.

En salle