Questlove derrière la nouvelle version des Aristochats

Après avoir remporté l’Oscar du meilleur documentaire en 2022 pour son film Summer of Soul, Ahmir Thompson, alias Questlove, vient de dévoiler son prochain projet. Le réalisateur et musicien dirigera la nouvelle version en prises de vue réelles du long métrage de Disney Les artistochats (The Aristocats).