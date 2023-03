95e Soirée des Oscars

Des Oscars tout partout pour Everything Everywhere All at Once !

Le film délirant de Daniel Kwan et Daniel Scheinert a remporté l’Oscar du meilleur film de l’année et a valu à Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan d’être consacrés dans les catégories d’interprétation. The Whale a permis à Brendan Fraser d’obtenir l’Oscar du meilleur acteur et au Québécois Adrien Morot de recevoir l’Oscar des meilleurs maquillages.