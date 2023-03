(Kuala Lumpur) Depuis la Malaisie, la mère de Michelle Yeoh a pleuré de joie pour sa « petite princesse » lorsque l’actrice est devenue la première Asiatique à remporter l’Oscar de la meilleure actrice.

Syawalludin Zain Associated Press

La famille de Yeoh et deux ministres du Cabinet étaient parmi les admirateurs qui ont célébré la victoire de l’actrice lors d’une activité spéciale de visionnement des Oscars en Malaisie lundi matin.

Son trophée pour son interprétation d’une propriétaire de laverie automatique était l’un des sept Oscars remportés par le film Everything Everywhere All at Once (Tout, partout, tout à la fois) à la cérémonie de dimanche soir.

Janet Yeoh, âgée de 84 ans, a décrit sa fille comme personne intelligente et travaillante.

« J’aime tellement ma fille et elle a rendu la Malaisie fière », a déclaré sa mère lors d’une conférence de presse après l’évènement.

Janet Yeoh a affirmé qu’elle était immensément fière de sa « petite princesse », qui voulait être une ballerine avant d’entrer dans le monde du cinéma. Yeoh a dit qu’elle avait poussé sa fille hors de son cocon malgré les protestations de son défunt mari, un avocat qu’elle a décrit comme « à l’ancienne ».

Dans son discours aux Oscars, Yeoh a dédié son prix à sa mère et a déclaré que « toutes les mamans du monde » étaient les vrais superhéros.

Peu de temps après, Yeoh a passé un appel vidéo à sa mère, avec son trophée entre les mains.

« C’était un moment tellement époustouflant. J’étais sans voix, j’ai pleuré, a relaté Vicki Yeoh, la nièce de Michelle Yeoh, qui était aussi à la projection spéciale. Les nommés sont vraiment forts, mais nous n’avions aucun doute. Nous n’arrêtions pas de lui dire (qu’elle) allait gagner. »

Le premier ministre Anwar Ibrahim a aussi félicité l’actrice pour avoir marqué l’histoire.

« Avec cette réalisation, la carrière illustre et exemplaire de Michelle dans ce domaine continuera certainement d’être une grande source d’inspiration et de motivation pour nos acteurs et actrices locaux et donnera un élan encore plus grand à la croissance de notre industrie locale », s’est-il réjoui dans un communiqué.

Michelle Yeoh, âgée de 60 ans, a appris le ballet avant de se tourner vers le théâtre. Son premier rôle majeur à Hollywood a été de jouer une espionne chinoise dans le film de James Bond, Tomorrow Never Dies (Demain ne meurt jamais) en 1997 aux côtés de Pierce Brosnan.

Elle s’est fait connaître davantage dans le film d’arts martiaux Crouching Tiger, Hidden Dragon (Tigre et Dragon) en 2000, un film qui a remporté le meilleur film en langue étrangère aux Oscars.