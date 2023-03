Les auteurs de Severance et Everything Everywhere All at Once récompensés

La série d’Apple TV et le film des deux Daniel ont notamment remporté les prix de meilleure série dramatique et du meilleur scénario original aux Writers Guild of America Awards, une remise de prix qui a eu lieu dimanche, à une semaine des Oscars.

Severance, scénarisée par Andrew Colville et relayée par Apple TV+, a remporté deux prix importants : celui de la meilleure nouvelle série et celui de la meilleure série dramatique. Réalisée par Ben Stiller, Severance se passe dans les bureaux de Lumon Industries, où des employés acceptent de se faire poser une puce qui permet de séparer leur vie au travail de leur vie domestique.

Le film Everything Everywhere All at Once, écrit et réalisé par Daniel Kwan et Daniel Schneinert, a quant à lui remporté le prix du meilleur scénario original. Favori dans la course aux Oscars, le tandem a imaginé un scénario déjanté, centré sur une immigrante sino-américaine (Michelle Yeoh) menant une triste existence, qui entre dans un univers parallèle multivers pour remplir une mission déterminante.

Parmi les autres séries ou films récompensés, notons Woman Talking (meilleur scénario adapté), The White Lotus (meilleure série limitée), Better Call Saul (meilleur épisode dramatique pour Plan and Execution), Last Week Tonight With John Oliver (meilleure série comique, variété talk-show) ou encore Inside Amy Schumer (meilleure série comique, variété, sketch).