(Shanghai) Les superhéros de Marvel ont fait leur retour sur grand écran en Chine mardi après près de quatre ans d’absence, avec le film Black Panther : Wakanda Forever.

Agence France-Presse

Les films des studios Marvel, propriété du géant américain Disney, avaient disparu des salles obscures chinoises après la sortie en juillet 2019 de Spider-Man : Far from Home.

La Chine n’autorise chaque année la diffusion en salles que de quelques dizaines de longs-métrages étrangers.

Pour les mégaproductions de Marvel, immensément populaires dans le pays asiatique, ce marché est crucial : la diffusion dans les cinémas chinois du premier film de la série Black Panther avait généré 105 millions de dollars.

« Je suis tout excitée », a confié une spectatrice faisant la queue lundi soir à Shanghai, pour la première du film, programmée à minuit.

« J’avais dû utiliser les sites de streaming pour regarder les deux films précédents […], mais j’espère que je pourrai regarder les films Marvel plus souvent en salle à partir de maintenant », a-t-elle ajouté, ne donnant que son nom de famille, Chen.

La fin de cet apparent blocage des films Marvel en Chine survient alors que le pays vient de lever ses restrictions sanitaires anti-COVID-19, qui ont porté un coup dur aux lieux de divertissement dans le pays.

PHOTO HECTOR RETAMAL, AGENCE FRANCE-PRESSE

« À cause de la COVID-19, ça fait vraiment longtemps qu’on n’est pas allé au cinéma », raconte Kun, 25 ans, employé d’un hôpital venu voir le film avec des amis.

« On doit travailler demain, mais l’opportunité est tellement rare qu’on est venu ».

Lin Fan, venue avec son fils de 13 ans, Jiang Xiaoyi, se réjouit de renouer avec une tradition familiale : « (Xiaoyi) a toujours été un fan de Marvel, et pendant la série des Avengers, on allait toujours voir la première à minuit ».

Prochaine étape pour les fans chinois : la sortie, le 17 février, de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Les autorités chinoises n’ont jamais expliqué pourquoi les films Marvel avaient soudainement disparu des écrans depuis 2019.

Pendant cette période, Disney avait refusé d’obéir aux censeurs qui réclamait le retrait de toute référence à des relations homosexuelles dans les films Marvel, notamment Les Éternels en 2021 et Doctor Strange in the Multiverse of Madness en 2022.

Mais le géant américain a aussi été accusé de trop collaborer avec Pékin.

Des appels au boycottage, notamment en Occident, avaient été lancés contre sa nouvelle version de Mulan, car certaines scènes avaient été tournées dans la région du Xinjiang, longtemps frappée par des attentats meurtriers et où la campagne sécuritaire chinoise est accusée de violer les droits de la personne de la population musulmane.

Deux épisodes des Simpsons ont quant à eux été retirés du service de streaming Disney+ à Hong Kong. L’un d’eux faisait référence à la répression des manifestations de Tiananmen en 1989 et l’autre évoquait des « camps de travail forcé » en Chine.