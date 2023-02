Le réalisateur M. Night Shyamalan, à la première du film Knock at the cabin à New York, lundi dernier

PHOTO EVAN AGOSTINI, INVISION, VIA ASSOCIATED PRESS

Knock at the cabin détrône Avatar 2

(Los Angeles) Knock at the cabin, du maître du suspense américain M. Night Shyamalan, a pris la tête du box-office nord-américain dès sa sortie, détrônant pour la première fois Avatar 2 : la voie de l’eau de James Cameron, resté au sommet pendant sept semaines, selon les chiffres dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Knock at the cabin a engrangé 14,2 millions de dollars entre vendredi et samedi, un score plus qu’honorable pour un film dont la production n’a coûté qu’environ 20 millions de dollars.

M. Night Shyamalan y reprend ses thèmes favoris, avec une famille isolée dans un chalet au fond des bois, qui voit débarquer quatre inconnus, leur expliquant que la fin du monde est arrivée et que le seul moyen de l’éviter est de sacrifier l’un des leurs.

Autre bon score du week-end, la comédie 80 for Brady, avec 12,5 millions de dollars prend la deuxième place du box-office. Son succès est aussi le signe du retour d’un public âgé dans les salles.

Ce film grand public met ainsi en scène quatre vedettes âgées de 76 à 91 ans, dont Jane Fonda et Sally Field, fans d’une équipe de football, en route pour le Super Bowl.

À la troisième place, Avatar 2 : la voie de l’eau, a engrangé 10,8 millions de dollars, ce qui porte le total de ses recettes à 636,4 millions de dollars pour la seule Amérique du Nord. Au total, le film de James Cameron a récolté 2,17 milliards de dollars, ce qui le place à la quatrième place mondiale des films les plus rentables dans le monde.

Le Chat Potté 2 : la dernière quête, un film pour enfants tiré de l’univers de la saga Shrek perd deux places cette semaine avec huit millions de dollars engrangés ce week-end.

Et en cinquième position, BTS : Yet to Come in Cinemas, qui fait son entrée au box-office avec 6,2 millions de dollars, offre aux admirateurs du groupe sud-coréen BTS l’occasion de retrouver sur grand écran leur groupe favori, dont l’un membres a commencé en décembre son service militaire.