Dès leur nomination à la tête des studios DC, en octobre dernier, le cinéaste James Gunn (The Suicide Squad, la trilogie Guardians of the Galaxy) et le producteur Peter Safran avaient indiqué qu’ils comptaient relancer l’Univers cinématographique DC (DCEU) sur de nouvelles bases.

Dans les derniers mois, ils ont entre autres indiqué que Henry Cavill ne serait pas de retour dans le rôle de Superman et qu’il n’y aurait pas de suite à Wonder Woman 1984.

Mardi, le duo a donné une bonne idée de ce que l’avenir réserve aux fans des nombreux personnages de l’écurie DC. Superman : Legacy, écrit par Gunn, marquera le début de cette nouvelle ère. Prévu le 11 juillet 2025, le film ne racontera pas les origines du dernier fils de Krypton, mais plutôt comment il navigue entre son héritage extraterrestre et son quotidien terrien.

The Brave and the Bold est le titre du long métrage dans lequel le nouveau Batman fera ses débuts. Son fils, Damian Wayne, occupera un rôle important dans le récit inspiré des bandes dessinées de Grant Morrison. Les co-dirigeants des studios DC ont assuré que l’univers The Batman mené par Matt Reeves, dans lequel Robert Pattinson incarne l’homme chauve-souris, continuera de se déployer au cinéma – The Batman : Part II sera lancé le 3 octobre 2025 – et à la télévision. Il en va de même pour Joker : Folie à Deux, de Todd Phillips, qui met en vedette Joaquin Phoenix et Lady Gaga, prévu le 4 octobre 2024.

Également au programme, Supergirl : Woman of Tomorrow, des films Swamp Thing et The Authority, les séries Waller, Lanterns, Booster Gold et Paradise Lost puis la série animée Creature Commandos, entièrement écrite par Gunn. Celui-ci a d’ailleurs spécifié que certains personnages passeront de l’animation aux prises de vues réelles et vice-versa et qu’ils seront généralement incarnés par les mêmes acteurs.

D’ici là, quatre films de DC prendront l’affiche en 2023 : Shazam ! Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle et Aquaman and the Lost Kingdom. Gunn a précisé que les évènements de The Flash permettront au DCEU de repartir à neuf. À voir, donc, le 16 juin.