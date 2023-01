95e soirée des Oscars

Qui aura les faveurs de l’Académie ?

Everything Everywhere All at Once (Tout, partout, tout à la fois) est la production qui a le plus de chances de remporter des statuettes lors de la prochaine soirée des Oscars. Cité 11 fois, ce film de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, aussi délirant qu’éclaté, obtiendra-t-il les faveurs des membres de l’Académie ? Ou préféreront-ils consacrer une production plus « traditionnelle » comme The Banshees of Inisherin, The Fabelmans ou À l’Ouest, rien de nouveau ? Cinq observations à propos de la liste des finalistes dévoilée ce mardi.