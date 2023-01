Stephanie Hsu, Michelle Yeoh et Ke Huy Quan dans une scène de Everything Everywhere All At Once.

Everything Everywhere All at Once domine les nominations

(Los Angeles) La comédie Everything Everywhere All At Once a été nominée 11 fois aux Oscars mardi et mène la course aux prestigieuses statuettes, qui seront remises le 12 mars à Hollywood.

Agence France-Presse

Ce film déjanté, qui raconte l’histoire d’une propriétaire de laverie plongée dans des univers parallèles, devance notamment le long métrage allemand All Quiet on the Western Front (9 nominations), la tragicomédie irlandaise The Banshees of Inisherin (9 nominations), le biopic Elvis sur la légende du rock’n’roll (8 nominations), et le très intime The Fabelmans de Steven Spielberg (7 nominations).

Plus de détails à venir.