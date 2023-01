Un film inspiré de la vie de Pauline Julien est en préparation. Réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette, ce long métrage de fiction brossera un portrait intime de la vie de l’artiste.

La Presse Canadienne

Figure marquante de l’histoire québécoise, Pauline Julien a laissé sa marque autant en musique, en théâtre qu’au cinéma, en plus de s’engager politiquement.

Le projet, qui bénéficie du soutien et de la collaboration de l’entourage de l’icône québécoise et de sa fille Pascale Galipeau, est une première collaboration entre le producteur Étienne Hansez, Anaïs Barbeau-Lavalette et la coscénariste Véronique Côté.

Le film sera l’histoire d’une femme, dans le bureau d’un médecin, qui apprend qu’elle est en train de perdre la parole. Il s’intéressera à ce qui reste quand on est Pauline Julien et que les mots nous quittent.