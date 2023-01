Course aux Oscars

The Fabelmans et Top Gun reçoivent un coup de pouce de la Guilde des producteurs

Top Gun : Maverick vient de passer à la vitesse supérieure dans la course aux Oscars. La superproduction de haut vol est finaliste pour la plus haute distinction de la Producers Guild of America, aux côtés de The Fabelmans, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All At Once et Tár, a annoncé l’organisation jeudi.