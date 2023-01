Fréquentation des salles de cinéma

Espoir de retour à la normale

Top Gun : Maverick a été le film le plus vu dans les cinémas du Québec en 2022 selon le bilan annuel de la firme Cineac, alors que deux longs métrages québécois ont obtenu plus de 1 million de dollars de recettes, soit 23 décembre et Confessions. Si le box-office n’a pas encore repris son élan prépandémique et que les parts de marché du cinéma québécois ont baissé, les distributeurs et propriétaires de salles sont optimistes pour 2023.