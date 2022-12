Des œuvres québécoises et canadiennes dans la course

Le Québec et le Canada se sont taillé une belle place dans les présélections des Oscars. Le documentaire canadien Hallelujah : Leonard Cohen, A Journey, A Song compte parmi les films sélectionnés pour les courtes listes, tout comme Fire of Love, produit en partie à Montréal et Nuisance Bear, filmé au Manitoba. Le matelot volant, réalisé pour l’ONF, figure dans les présélections pour le meilleur court métrage d’animation.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé mercredi ses courtes listes pour les prochains Oscars dans dix catégories, dont documentaire, films internationaux, trame sonore originale ainsi qu’effets sonores et visuels. Le vote sera ouvert à la mi-janvier pour déterminer les nommés de chaque catégorie.

Plusieurs des productions majeures de l’année se démarquent dans les courtes listes. All Quiet on the Western Front est cité dans cinq catégories, Avatar : the Way of Water est en lice quatre fois, tandis qu’Elvis se retrouve nommé à deux reprises.

Le Canada et le Québec ne se démarquent pas dans la catégorie internationale, mais font notamment leur place au niveau des documentaires présélectionnés. Hallelujah : Leonard Cohen, A Journey, A Song, réalisé par Dan Geller et Dayna Goldfine, décrit la vie de l’auteur-compositeur et poète, en se concentrant sur l’impact de sa chanson la plus connue. Également dans la courte liste du meilleur documentaire figure l’œuvre de Sara Dosa, Fire of Love, produite par la Montréalaise Ina Fichman et sur laquelle plusieurs Québécois ont travaillé. Finalement, Nuisance Bear, documentaire canadien de Jack Weisman et Gabriela Osio Vanden, portant sur les ours polaires de la région de Churchill, au Manitoba, a aussi été présélectionné.

The Flying Sailor (Le matelot volant), réalisé pour l’Office national du film du Canada par Wendy Tilby et Amanda Forbis, figure parmi les 15 œuvres de la courte liste des Oscars pour la catégorie du meilleur court métrage d’animation. Le film, qui a déjà remporté huit prix, sera également présenté au prochain festival du film de Sundance.

The Lone Wolf, film portugais distribué par la compagnie québécoise h264, est présélectionné pour la catégorie du meilleur court métrage de fiction.

La 95e cérémonie des Oscars sera présentée le 12 mars 2023. Les nominations seront annoncées le 24 janvier.