(Berlin) L’actrice, scénariste et réalisatrice américaine Kristen Stewart présidera le jury de la 73e édition du festival du film de Berlin, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Agence France-Presse

« Nous sommes ravis d’avoir attiré Kristen Stewart pour cette tâche exceptionnelle. Elle fait partie des actrices les plus talentueuses et les plus polyvalentes de sa génération », a salué dans un communiqué le duo de direction de la Berlinale, Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian.

« Jeune, en pleine ascension et avec une œuvre impressionnante à son actif, Kristen Stewart est le lien parfait entre les États-Unis et l’Europe », ajoutent les deux dirigeants du festival, organisé du 16 au 26 février 2023.

Révélée enfant dans le film Panic Room, de David Fincher, elle a ensuite vu sa carrière exploser avec son rôle dans la série Twilight. Elle a depuis joué dans plusieurs films du réalisateur français Olivier Assayas (Sils Maria, Personal Shopper). Elle a aussi tourné avec Woody Allen (Café society).

Kristen Stewart, 32 ans, a également réalisé un court métrage en 2018, année durant laquelle elle siégeait au sein du jury du Festival de Cannes. Elle prépare actuellement son premier long métrage, l’adaptation du best-seller The Chronology of Water de l’écrivaine américaine Lidia Yuknavitch.