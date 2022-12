Rémy Girard, Sophie Lorain et Marie-Mai dans Testament de Denys Arcand

L’imposante distribution de Testament, le long métrage que Denys Arcand lancera au cours de la prochaine année, est maintenant dévoilée. Rémy Girard est la tête d’affiche de cette comédie satirique dont on dit qu’elle pose un regard critique sur notre époque.

Celui qui a joué dans plusieurs films du vétéran cinéaste, parmi lesquels Le déclin de l’empire américain et Les invasions barbares, se glisse cette fois dans la peau de Jean-Michel Bouchard, un retraité des Archives nationales ayant perdu foi en l’humanité. Ce dernier cherche de nouveaux repères « dans une ère de rectitude politique, d’évolution identitaire, de protestations, de scandales culturels, de militantisme, de tempêtes médiatiques et autres contestations ».

PHOTO JAN THIJS, FOURNIE PAR CINÉMAGINAIRE Rémy Girard dans Testament, le nouveau film de Denys Arcand

L’acteur, dont la récente performance dans Tu te souviendras de moi a été unanimement saluée, est soutenu par une distribution de haut vol, de laquelle font notamment partie plusieurs comédiens vus dans les longs métrages précédents du cinéaste (Yves Jacques, Johanne-Marie Tremblay, Robert Lepage, Pierre Curzi, Geneviève Schmidt, Marcel Sabourin, Gaston Lepage, Caroline Néron et quelques autres). On retrouve également au générique, pour ne nommer qu’eux, Sophie Lorain (méconnaissable en directrice d’une maison des aînés), Guylaine Tremblay, Denis Bouchard, Charlotte Aubin, Guillaume Lambert, Louis-José Houde, Clémence DesRochers, René Richard Cyr, Brigitte Paquette, Danielle Fichaud, Louise Turcot, Luc Senay et Marie-Soleil Dion !

Un premier rôle au cinéma pour Marie-Mai

La présence la plus surprenante dans toute cette brochette est sans doute celle de Marie-Mai dans un premier rôle important au cinéma. Dans une courte vidéo où se présentent eux-mêmes tous les personnages, la chanteuse et animatrice, empruntant l’allure d’une femme qui ne veut visiblement pas s’en laisser imposer, dit ceci : « Contrairement à ce qu’on pourrait croire, je suis très sage ! » Nous n’en saurons pas plus pour l’instant.

« Nous avions eu vent de l’intérêt qu’avait Marie-Mai pour le jeu et nous lui avons demandé si elle accepterait d’auditionner pour une participation qui aurait exigé une seule journée de tournage, a expliqué la productrice Denise Robert à La Presse. Elle a été tellement bonne pendant cet essai que Denys lui a offert le deuxième rôle féminin du long métrage, le premier étant tenu par Sophie Lorain. »

Ayant terminé le tournage de Testament la semaine dernière, Denys Arcand a tenu à rendre hommage aux acteurs de son film. « Ce fut un tournage merveilleux, tous les comédiens étaient en grande forme et d’humeur joyeuse. Espérons que le résultat final sera à la hauteur ! », a-t-il commenté avec cette déclaration qui nous a été relayée.

Une nouvelle collaboration

Par ailleurs, on sait que Testament sera distribué par TVA Films, un choix qui découle du retrait des Films Séville de la distribution de films en salle, société avec laquelle Denise Robert travaillait depuis de nombreuses années.

PHOTO FOURNIE PAR CINÉMAGINAIRE Dans Testament, le nouveau film de Denys Arcand, Sophie Lorain incarne la directrice d’une maison des aînés.

« Quand on a su que Séville cessait la distribution en salle, nous étions alors en pleine promotion de Lignes de fuite, rappelle la productrice. Et le tournage de Testament était imminent. Cela nous a placés dans une position difficile parce que nous ne pouvions pas faire ce qu’on fait habituellement sur le plan promotionnel quand on commence un tournage. Pour nous, il devenait aussi essentiel de faire affaire avec une entreprise qui, en cas de cessation d’activités, peut retourner les droits aux ayants droit, afin que nos films ne se retrouvent pas entre les mains d’une compagnie aux États-Unis. TVA Films a pu mettre ce qu’on souhaitait sur la table afin que nous puissions poursuivre notre travail rapidement. La collaboration est formidable. »

Aucune date de sortie précise n’a encore été envisagée, mais Testament prendra assurément l’affiche au cours de l’année 2023.