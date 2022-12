Scrooge : A Christmas Carol

Une version édulcorée d’un classique

Nouvelle adaptation animée et musicale de la célèbre œuvre de Charles Dicken. Visité par le fantôme de son ancien partenaire d’affaires et par trois esprits, l’avare Ebenezer Scrooge fait face à son passé et à son présent, et il entrevoit un avenir lugubre s’il poursuit dans la même veine.