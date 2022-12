Le film de 1975 Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de la réalisatrice belge Chantal Akerman, s’est hissé au premier rang du palmarès de Sight and Sound, publié par le British Film Institute (BFI) une fois par décennie.

Qualifié par Le Monde en 1976 comme étant « le premier chef-d’œuvre au féminin de l’histoire du cinéma », le film occupait auparavant le 36e rang.

Vertigo, d’Alfred Hitchcock, qui était numéro un en 2012, occupe désormais la deuxième place, tandis que Citizen Kane, d’Orson Welles (qui a occupé la première place pendant 50 ans), s’est classé troisième.

Seuls quatre nouveaux films sortis depuis 2012, année du dernier palmarès, ont réussi à entrer dans le top 100 du sondage, la place la plus élevée allant au drame de 2019 de la réalisatrice française Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu (en 30e place). Moonlight, de Barry Jenkins, arrive en 60e position, Parasite, de Bong Joon-Ho, est ex aequo au 90e rang, de même que Get Out, de Jordan Peele, qui arrive en 95e position.

Plus de 1600 critiques de cinéma, universitaires, distributeurs, écrivains, conservateurs, archivistes et programmeurs ont voté dans le cadre de ce sondage publié depuis 1952.