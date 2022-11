Avalonia – Un monde étrange

Trois générations dans un monde étrange

Sitôt après avoir terminé le film d’animation Raya and the Last Dragon (Raya et le dernier dragon), il y a un an et demi, le réalisateur Don Hall et le scénariste Qui Nguyen ont repris en main le long métrage d’animation sur lequel ils travaillaient déjà ensemble, avant de se lancer à la défense du royaume de Kumandra. Se replonger si vite dans le travail avec Strange World (Avalonia – Un monde étrange) a été épuisant et excitant, ont-ils révélé lors d’une entrevue virtuelle. Compte rendu.